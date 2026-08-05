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Elf Beauty revoit ses prévisions annuelles à la hausse alors que son pari sur la valeur porte ses fruits
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:06
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* Elf dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre

* La directrice financière annonce que la marque Rhode s'étendra à 19 pays européens le mois prochain

* L'entreprise va baisser les prix de 10 % de son portefeuille afin de mettre l'accent sur le rapport qualité-prix

par Koyena Das et Neil J Kanatt

Elf Beauty ELF.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices, signe d’une dynamique soutenue par une forte demande pour ses produits de beauté, de maquillage et de soins de la peau abordables, dans un contexte de dépenses de consommation sous pression.

La société, qui propose environ 75 % de ses produits à 10 dollars ou moins, attire les consommateurs confrontés à une inflation tenace et à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’essence aux États-Unis.

Elf a indiqué avoir baissé les prix de 10 % de son portefeuille après avoir testé sa stratégie tarifaire ce trimestre afin de vérifier si cela permettrait de stimuler les volumes de vente.

"Elf continue vraiment à mettre en avant la valeur pour nos consommateurs, car c'est très important, étant donné les pressions inflationnistes auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui", a déclaré à Reuters la directrice financière Mandy Fields.

La société a indiqué qu’elle se concentrait sur son expansion internationale, avec 20 % de son chiffre d’affaires réalisé hors des États-Unis, contre plus de 70 % pour ses concurrents.

"C’est pour nous une opportunité considérable à exploiter", a déclaré Mme Fields.

Elle a ajouté que Rhode , racheté par Elf l’année dernière , serait lancé le mois prochain dans 19 pays européens, tandis que la marque Elf ferait son entrée au Brésil, dans les deux cas en partenariat avec le géant de la distribution de produits de maquillage Sephora.

Elf prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires net compris entre 1,94 et 1,97 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,84 à 1,87 milliard de dollars.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,50 et 3,55 dollars par action, contre une prévision antérieure de 3,27 à 3,32 dollars.

Elf — acronyme de “eyes, lips and face” (yeux, lèvres et visage) — a indiqué que son chiffre d’affaires net avait progressé de 36 % pour atteindre 479,4 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l’année précédente, dépassant ainsil’estimation moyenne des analystes de 429,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre, à 1,75 dollar, a dépassé les estimations qui s’élevaient à 71 cents.

Elf, qui a lancé des produits de soins capillaires au cours de ce trimestre, a fait état d’une augmentation de sa marge brute de 1.400 points de base, dont 1.050 points de base liés aux remboursements de droits de douane.

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