Elf Beauty progresse après que Citigroup a initié une couverture avec "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions d'Elf Beauty ELF.N en hausse de 2% à 95,50 $ en pré-marché

** Citigroup initie une couverture avec une note d'achat et fixe son objectif de cours à 110 $, ce qui représente une hausse de 17,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier cite une piste de croissance solide, prévoyant un rythme annuel de +16% de croissance des revenus au cours des trois prochaines années

** L'acquisition de Rhode, fondée par Hailey Bieber, devrait ajouter ~200 millions de dollars au chiffre d'affaires de l'exercice 26

** Citi signale le récent recul de l'action de ~35% après le T2,

Citi considère que ce recul, dû à une pause dans les livraisons et aux gains de distribution cycliques, constitue un point d'entrée attrayant

** Les mesures de tarification devraient ajouter environ 150 millions de dollars de revenu brut au cours de l'exercice 26-27, en aidant à compenser les coûts tarifaires

** A la dernière clôture, l'action ELF a chuté de 19,7 % au cours de l'année écoulée