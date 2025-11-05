Elf Beauty plonge, ses prévisions annuelles ne correspondant pas aux attentes du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions d'Elf Beauty ELF.N en baisse de 16% à 99,99 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit des ventes annuelles et des bénéfices inférieurs aux estimations du marché

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 1,55 et 1,57 milliards de dollars, contre des estimations de 1,65 milliards de dollars pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

** Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,80 et 2,85 dollars par action, ce qui est largement inférieur aux estimations de 3,58 dollars par action.

** Les ventes trimestrielles de 343,9 millions de dollars sont inférieures aux estimations du marché, alors que les analystes tablaient sur 366,4 millions de dollars.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de ~3% depuis le début de l'année