Elf Beauty en hausse après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours, citant les performances des produits de soin Rhode

8 octobre - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N en hausse de ~3% à 145,50$
** Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 170$ contre 134$, citant la forte performance de la ligne de soins Rhode suite à son lancement "record" dans les magasins Sephora
** « Nous considérons Rhode comme un complément à forte croissance et à forte marge au portefeuille principal d'ELF » - MS
** Quatorze des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 150 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions d'ELF ont augmenté de près de 12 % depuis le début de l'année
