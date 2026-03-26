 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elevation Capital Partners renforce sa direction
information fournie par AOF 26/03/2026 à 11:06

(AOF) - Fidèle à son positionnement d'investisseur engagé et proche des entrepreneurs, Elevation Capital Partners poursuit une ambition claire : accompagner la transformation et la croissance des entreprises, tout en créant de la valeur durable pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Dans ce contexte, et pour soutenir son développement, la société annonce plusieurs évolutions au sein de son équipe dirigeante.

Julien Godard est nommé directeur général d'Elevation Capital Partners. Il exercera ses fonctions aux côtés de Benjamin Cohen et Julien Hugot, tout en conservant son rôle de senior partner en charge de la verticale fonds de fonds.

Laurent Casanova rejoint également la direction en tant que secrétaire général. Il accompagnera la société dans son organisation et son développement au quotidien, tout en conservant ses fonctions de RCCI.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank