Elevation Capital Partners renforce sa direction

(AOF) - Fidèle à son positionnement d'investisseur engagé et proche des entrepreneurs, Elevation Capital Partners poursuit une ambition claire : accompagner la transformation et la croissance des entreprises, tout en créant de la valeur durable pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Dans ce contexte, et pour soutenir son développement, la société annonce plusieurs évolutions au sein de son équipe dirigeante.

Julien Godard est nommé directeur général d'Elevation Capital Partners. Il exercera ses fonctions aux côtés de Benjamin Cohen et Julien Hugot, tout en conservant son rôle de senior partner en charge de la verticale fonds de fonds.

Laurent Casanova rejoint également la direction en tant que secrétaire général. Il accompagnera la société dans son organisation et son développement au quotidien, tout en conservant ses fonctions de RCCI.