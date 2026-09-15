Elevation Capital Partners franchit le cap du milliard d'euros d'encours

(Zonebourse.com) - La société de gestion du groupe Elvest (anciennement Inter Invest) a franchi le cap du milliard d'euros d'encours levés, deux ans après avoir dépassé les 500 millions d'euros.

Elevation Capital Partners, qui revendique 20 000 investisseurs et plus de 30 fonds gérés, vise désormais 1,25 milliard d'euros d'encours à fin 2026. Elle a également réalisé 11 recrutements depuis le début de l'année, portant ses effectifs à 34 collaborateurs.

En parallèle, Elevation Capital Partners étoffe son offre dans le non-coté avec le lancement d'Elevation Growth II, un FPCI destiné à investir dans 10 à 15 PME et ETI en croissance, ainsi que d'Elevation Secondary II, consacré aux fonds secondaires. La société renforce également son activité immobilière avec un premier club deal parisien de 17 millions d'euros portant sur la transformation d'un immeuble haussmannien du boulevard Sébastopol.

Elevation Capital Partners entend enfin accélérer son développement international, avec le déploiement de sa stratégie de fonds de fonds Miriad aux côtés d'un acteur suisse et des projets de distribution à l'étude en Italie et à Monaco.

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