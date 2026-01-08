Elevation Capital Partners dévoile le FPCI Elevation Secondary II

(AOF) - Elevation Capital Partners annonce le lancement du FPCI Elevation Secondary II et renforce sa position sur le marché secondaire du private equity. "Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel s’adresse aux investisseurs avertis désireux de capter les opportunités d’un segment en pleine accélération, particulièrement vertueux pour une allocation efficiente en private equity", indique la société de gestion.

Ce FCPI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) a pour ambition de tirer parti de la dynamique favorable du marché secondaire du private equity en ciblant des fonds d'une certaine maturité, gérés par des acteurs de référence, avec une attention particulière portée à la qualité des portefeuilles, la transparence des actifs, et la vélocité des distributions potentielles.

Le fonds vise une levée de 50 millions d'euros, à allouer à des fonds de tailles, millésimes et stratégies variés, offrant ainsi une diversification optimale à ses souscripteurs.

Le FPCI Elevation Secondary II a pour objectif de constituer un portefeuille de 10 à 15 fonds secondaires, en France, en Europe et aux Etats-Unis, avec un objectif de TRI net minimum de 10% sur un horizon de placement de 10 ans.

Accessible à partir de 100 000 euros (ou 30 000 euros dans certaines conditions dérogatoires), la souscription est 100% digitale. L'investissement est facilité par des appels de fonds programmés sur 5 ans, avec deux tranches initiales de 25%, suivies de trois appels de 16%, 17% et 17%.