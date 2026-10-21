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Elevance revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une meilleure gestion des coûts médicaux
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Elevance Health ELV.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices annuels, l'assureur santé misant sur sa gestion rigoureuse des coûts médicaux.

Ces dernières années, les assureurs santé ont dû faire face à une demande accrue de services de santé comportementale et de médicaments spécialisés dans le cadre des régimes pris en charge par l’État, ce qui a entraîné une hausse des coûts.

Elevance prévoit un bénéfice ajusté sur l'ensemble de l'exercice d'au moins 29 dollars par action, contre une prévision antérieure d'au moins 27 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel de 27,23 dollars par action.

Pour le troisième trimestre, l’assureur santé a annoncé un ratio de sinistralité médicale, c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, de 90,6%. Les analystes s’attendaient en moyenne à un ratio de 91,17%.

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