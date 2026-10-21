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Elevance en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions d'Elevance ELV.N progressent de 1,8% à 448 dollars en pré-ouverture

** L'assureur santé relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à au moins 29 dollars, contre au moins 27 dollars précédemment

** Le ratio de sinistralité médicale du troisième trimestre — part des primes consacrée aux soins médicaux — s'établit à 90,6%, contre une estimation moyenne des analystes de 91,2%, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté de 6,99 dollars dépasse les estimations de 4,68 dollars

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse de 25,6% depuis le début de l'année

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