Elevance chute après avoir signalé des coûts plus élevés pour l'activité Medicaid en 2026
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Elevance

ELV.N chutent de 2,2 % à 346,26 $

** La société s'attend à ce que les coûts médicaux élevés dans son activité Medicaid persistent au cours de l'année prochaine et ne diminuent qu'en 2027

** ELV annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 6,03 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 4,93 $/shr - données LSEG

** ELV annonce un ratio de pertes médicales au 3ème trimestre, qui est le pourcentage de la prime dépensée pour les soins médicaux, de 91,3% par rapport aux estimations de 91,73%

**En tenant compte des mouvements de la séance, ELV est en baisse de 7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELEVANCE HEALTH
346,470 USD NYSE -2,14%
