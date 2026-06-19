Eleva ouvre un bureau à Genève

Eleva Capital est en train d’ouvrir un bureau à Genève pour couvrir la clientèle suisse. Pour cela, la société de gestion fondée par Eric Bendahan en 2014 a recruté Lucille Decosne en charge des relations avec les investisseurs. L’intéressée vient de MSCI où elle couvrait les clients. Avant cela, elle a aussi travaillé chez Berenberg et Credit Suisse.

Ce bureau permettra de couvrir la clientèle suisse, qui représentait environ 10?% des encours d’Eleva en 2025. Début 2026, la société gérait près de 18 milliards d’euros d’actifs.

Il s’agit du sixième bureau d’Eleva, en plus de ceux de Paris, Londres, Luxembourg, Francfort et Milan.

Laurence Marchal