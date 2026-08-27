Element Solutions en hausse après avoir mis fin à un accord de fusion de 14,5 milliards de dollars avec Solstice

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27 août - ** L'action Element Solutions ( ESI.N ) progresse d'environ 4% à 38 dollars lors des négociations après clôture

** La société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O a annoncé avoir convenu avec Element Solutions de résilier leur accord de fusion, après que les réactions des actionnaires ont conduit les deux entreprises à conclure qu’il serait plus avantageux pour elles de poursuivre leurs activités de manière indépendante

** Aucune des deux sociétés ne versera d’indemnité de résiliation, précise Solstice

** En juillet, les deux sociétés avaient conclu un accord aux termes duquel Solstice devait acquérir Element Solutions dans le cadre d’une opération de 14,5 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 46% depuis le début de l'année