Elekta déçoit, Jefferies à conserver

Elekta trébuche lourdement à la Bourse de Stockholm (-14,24%, à 52,70 couronnes suédoises), après la présentation de ses comptes de l'exercice 2025-2026.

Dans une note, Jefferies estime que la publication s'est révélée faible sur le carnet de commandes, -15% à taux de change constants, au quatrième trimestre. La croissance organique des ventes de la société de technologies médicales a également été décevante avec un repli de -1%, là où le consensus était à 3,3%.

Pour la banque d'affaires américaine, les marges sont la seule bonne nouvelle avec une marge brute qui n'a reculé que de 40 points de base sur un an en passant de 40,3 à 39,9%. Les droits de douane et les effets de change ayant plus que compensé l'apport de l'innovation et de la tarification.

Jefferies évoque également des prévisions vagues pour les exercices 26/27. Elekta table sur une croissance de ses ventes sur l'exercice 2026-2027, à change constants, là où le consensus est plus précis et vise 4,4%. La société s'attend également à une hausse de sa marge d'une année sur l'autre.

La banque d'investissement américaine reste à conserver sur le titre, avec un objectif de cours de 60 couronnes suédoises.