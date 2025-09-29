Electronic Arts fait un bond en avant grâce à une opération de rachat par emprunt de 55 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions du géant des jeux vidéo Electronic Arts EA.O augmentent de 5,7 % à 204,39 $ dans les échanges avant l'ouverture du marché

** EA sera privatisé dans le cadre d'un rachat par emprunt record de 55 milliards de dollars par un consortium composé de la société de capital-investissement Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et d'Affinity Partners de Jared Kushner

** Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'action le 25 septembre, avant l'apparition d'informations faisant état d'un accord

** La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice fiscal 2027, sera financée par une combinaison de liquidités provenant de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, ainsi que par le transfert de la participation existante de PIF dans EA

** EA doit payer une commission d'un milliard de dollars si elle met fin à la fusion en raison d'un revirement du conseil d'administration, si elle accepte une offre plus élevée ou si elle poursuit une autre transaction dans l'année qui suit le rejet de l'offre par les actionnaires

** À la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 32 % cette année