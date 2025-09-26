Electronic Arts est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars

Le fabricant de jeux vidéo Electronic Arts EA.O est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars, a déclaré vendredi une source au fait du dossier.

Un groupe d'investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite pourrait dévoiler un accord pour l'éditeur connu pour ses jeux de sport dès la semaine prochaine, a déclaré la source.

Les actions d'EA ont bondi de plus de 14 % à la suite de cette nouvelle.

Electronic Arts, Silver Lake et le PIF n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

EA avait lancé "College Football 26" en juillet, espérant profiter du succès de l'édition de l'année dernière, qui est devenue l'un des titres les plus vendus de 2024.

Elle a dévoilé la première bande-annonce de "Battlefield 6", misant beaucoup sur le titre pour revigorer la franchise après que le précédent volet n'a pas répondu aux attentes des fans.

Le lancement de "Battlefield 6" est prévu pour l'année fiscale en cours d'EA, et les analystes s'attendent à ce que le jeu se vende à des millions d'exemplaires.

Electronic Arts, dont la valeur boursière est d'environ 42 milliards de dollars, a prévu pour le deuxième trimestre des réservations nettes inférieures aux attentes de Wall Street, sous la pression de dépenses de consommation incertaines pour son portefeuille de sports de base dans un environnement économique difficile.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de ces négociations.