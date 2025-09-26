 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marseille menotte Strasbourg et passe leader de Ligue 1
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 22:41

Strasbourg 1-2 Marseille

Buts : Ouattara (49 e ) pour les Strasbourgeois // Aubameyang (78 e ) et Murillo (90 e +2) pour les Marseillais

Plus d’informations à suivre…

UL pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank