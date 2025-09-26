Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Marseille menotte Strasbourg et passe leader de Ligue 1
information fournie par So Foot•26/09/2025 à 22:41
Strasbourg 1-2 Marseille
Buts : Ouattara (49
e
) pour les Strasbourgeois // Aubameyang (78
e
) et Murillo (90
e
+2) pour les Marseillais
