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Electrolux s'associe à l'entreprise chinoise Midea pour créer trois entreprises communes en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a déclaré jeudi qu'il allait s'associer au groupe chinois Midea 000333.SZ pour former trois coentreprises dans les domaines de la fabrication et de la vente de produits de conservation des aliments et de la fabrication de produits d'entretien des tissus en Amérique du Nord.

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