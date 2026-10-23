Electrolux-Résultat opérationnel au-dessus des attentes au T3 avec les réductions de coûts

Le fabricant suédois d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a fait état vendredi d'un résultat opérationnel supérieur aux attentes au troisième trimestre, citant l'impact positif des économies réalisées bien que mettant en garde contre la persistance des coûts élevés liés aux matières premières et à la logistique.

"La pression concurrentielle est restée forte, parallèlement à d'importants facteurs de coût défavorables liés à des éléments externes, notamment les matières premières, les coûts logistiques et les droits de douane américains", a observé le président-directeur général, Yannick Fierling, cité dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation ajusté trimestriel s'est établi à 912 millions de couronnes suédoises (82,03 millions d'euros), alors que les analystes attendaient en moyenne 867 millions selon un sondage réalisé par l'entreprise.

La prudence des consommateurs et la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient, ainsi que les droits de douane américains, ont pesé sur Electrolux, contraignant l’entreprise à rechercher des économies, notamment par des suppressions d’emplois.

L'entreprise a indiqué que les craintes liées à l'inflation continuaient d'ébranler la confiance des consommateurs en Amérique du Nord, une région qui a représenté 35% du chiffre d'affaires du groupe au cours du trimestre.

Yannick Fierling a précisé que les clients de la région s'étaient tournés vers des "gammes de prix plus basses".

Le chiffre d'affaires dans la région a progressé de 2%, mais cette hausse est principalement due à des augmentations de prix, a précisé Electrolux.

La confiance des consommateurs aux États-Unis est tombée à son plus bas niveau depuis 2014, selon une enquête publiée en septembre, sous la pression de taux d’intérêt élevés, de la hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie.

(Rédigé par Boleslaw Lasocki; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)