Electrolux repasse dans le vert au T3, le titre bondit à Stockholm
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 16:11
Le chiffre d'affaires du groupe s'est contracté de 3% à 32 318 MSEK (mais supérieur aux prévisions). Il affiche une croissance organique de 4,6%, tirée par la bonne dynamique en Amérique du Nord, qui a enregistré une hausse organique à deux chiffres de ses ventes (+10,9%).
L'EBIT publié a fortement progressé à 890 MSEK, contre 349 MSEK au troisième trimestre 2024, porté par un redressement significatif en Amérique du Nord. La marge opérationnelle s'établit à 2,8%, contre 1% un an plus tôt.
Cette amélioration intervient malgré un contexte toujours marqué par une forte pression promotionnelle et des coûts externes en hausse, notamment liés aux effets de change et aux droits de douane américains.
Le Free Cash Flow du trimestre s'est établi à 624 MSEK, en baisse par rapport aux 1053 MSEK générés un an plus tôt, pénalisé par une accumulation saisonnière plus importante de créances clients et un niveau de stocks élevé.
'Dans un environnement très concurrentiel, nous avons amélioré notre rentabilité et avancé dans nos priorités stratégiques', a déclaré Yannick Fierling, CEO du groupe.
Electrolux maintient une vision prudente sur ses marchés. Le groupe a confirmé sa prévision d'un impact négatif significatif des facteurs externes pour l'ensemble de l'exercice, mais a abaissé son objectif d'investissements à 3,5-4 MdSEK (contre 4-5 MdSEK précédemment). Les perspectives par région restent globalement inchangées, avec une demande attendue neutre en Europe et en Amérique latine, et neutre à négative en Amérique du Nord.
'De manière générale, le cours de l'action devrait réagir positivement, porté par les performances encourageantes des activités en Amérique du Nord', a commenté Hélène Coumes, chargée du dossier chez AlphaValue.
Le titre gagne environ 13% à Stockholm après cette publication.
A lire aussi
-
L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite
-
UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite
-
Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite
-
Inflation maitrisée, risques pour la croissance "atténués": la BCE a de nouveau maintenu ses taux inchangés jeudi, soulignant que le cap monétaire changera lorsque cela s'avèrera nécessaire. Le taux de dépôt, référence de la politique monétaire, a été maintenu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer