Electrolux: conservation des activités en Égypte information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 13:10









(CercleFinance.com) - Après une évaluation de diverses alternatives, Electrolux annonce avoir décidé de conserver ses activités en Égypte avec l'intention de les développer, 'car leur valeur est considérée comme plus élevée si elles restent au sein du groupe'.



Le fabricant suédois d'électroménager rappelle que son activité en Égypte, 'rentable avec des marques bien établies et fortes', comprend la vente et la production de gros appareils électroménagers ainsi que de chauffe-eau.



La cession potentielle des activités égyptiennes a été communiquée dans le cadre de l'annonce du 20 juillet 2023 sur des préparatifs de cession de certains actifs. Après la décision de ce jour, ce programme de désinvestissement est terminé.





