Electricité: TotalEnergies s'allie avec Daniel Kretinsky, qui s'invite au capital du géant des hydrocarbures
information fournie par Boursorama avec AFP 17/11/2025 à 12:09

Daniel Kretinsky PDG d'Energetický lors des "rencontres de l'Udecam", à Paris le 5 septembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Daniel Kretinsky PDG d'Energetický lors des "rencontres de l'Udecam", à Paris le 5 septembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

TotalEnergies va s'allier avec Daniel Kretinsky pour créer une coentreprise de production d'électricité en Europe de l'Ouest, une opération par échange d'actions qui permet au milliardaire tchèque de prendre une participation au capital du géant des hydrocarbures, a annoncé le groupe français lundi.

TotalEnergies va acquérir dans cette opération 50% d'une plateforme de production flexible d'électricité (centrales à gaz et à biomasse, batteries) appartenant à Energetický a průmyslový holding (EPH), dont Daniel Kretinsky, magnat de l'énergie, des médias et de la distribution, est l'actionnaire majoritaire.

L'opération est valorisée à 5,1 milliards d'euros, indique le groupe français dans un communiqué lundi. "Cela représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies et fera d'EPH l'un des premiers actionnaires de la compagnie à l'issue de l'opération", précise-t-il.

"L'accord prévoit qu'EPH recevra l'équivalent de 5,1 milliards d'euros en actions TotalEnergies via l'émission de 95,4 millions d'actions, sur la base d'un prix égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt séances de bourse ayant précédé le 16 novembre (date de signature), soit 53,94 euros par action", indique le groupe.

EPH, valorisée à 10,6 milliards d'euros, est détenue majoritairement par Daniel Kretinsky, dont il est le président du conseil d'administration.

Cette opération de croissance conduit le géant des hydrocarbures à réduire d'un milliard de dollars sa prévision d'investissements nets sur la période 2026-2030, dans une fourchette de 14 à 16 milliards, précise-t-il.

Concrètement, il intègre cette opération qui se fait par échange d'actions dans sa stratégie d'investissements, ce qui lui permet d'adapter ses prévisions d'investissements sur la période.

Le géant français maintient toutefois son objectif de 100-120 TWh de génération électrique à horizon 2030.

TotalEnergies avait abaissé fin septembre ses prévisions d'investissements nets autour de 16 milliards de dollars en 2026 et 15-17 milliards de dollars par an sur 2027-30, en baisse d'1 milliard de dollars par an par rapport à la précédente prévision.

La coentreprise détenue à 50/50 par TotalEnergies et EPH aura la charge de la gestion industrielle des actifs et du développement du portefeuille, tandis que chacune des deux entreprises commercialisera sa part de production.

La transaction porte sur un portefeuille de plus de 14 gigawatt (GW) de capacité brute d'actifs de production flexible en opération ou en construction, comprenant principalement des centrales à gaz, à biomasse et des batteries.

Ces capacités, en construction ou en opération, se situent en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande et en France.

Elles représentent une production nette annuelle de 15 térawattheure (TWh) croissant à 20 TWh en 2030, et un pipeline de 5 GW de projets en développement, précise TotalEnergies.

"Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie Integrated Power (électricité renouvelable et actifs flexibles, c'est-à-dire gaz, batteries, ndlr) de TotalEnergies, visant à renforcer sa position sur les marchés européens de l'électricité, en développant la complémentarité de la génération intermittente d'électricité renouvelable et de la génération d'électricité flexible (centrales à gaz, batteries)", souligne-t-il.

