Electra Therapeutics vise une valorisation de 977,6 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

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Le développeur de médicaments Electra Therapeutics vise une valorisation pouvant atteindre 977,6 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis, selon un document déposé lundi, prolongeant ainsi la reprise observée cette année sur le marché des introductions en Bourse dans le secteur des biotechnologies.

La société, basée à South San Francisco, en Californie , cherche à lever jusqu’à 346,7 millions de dollars en proposant environ 21,67 millions d’actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars chacune.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Cette introduction en Bourse intervient alors que la période automnale, généralement très active en matière d’introductions en Bourse, s’est avérée plus calme que l’année dernière en raison des incertitudes macroéconomiques et de la volatilité des marchés, même si les introductions en Bourse dans le secteur des biotechnologies ont globalement rebondi.

* Electra Therapeutics, une société de biotechnologie en phase clinique avancée , développe des traitements ciblant les protéines de régulation des signaux pour traiter les maladies immunologiques et le cancer.

* Son principal médicament expérimental, l’ipsoprubart, cible les cellules immunitaires nocives impliquées dans la lymphohistiocytose hémophagocytaire secondaire, une affection grave qui provoque une hyperactivité dangereuse du système immunitaire. Ce médicament fait actuellement l’objet d’une étude internationale visant à étayer sa demande d’autorisation de mise sur le marché.

* Electra prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en Bourse pour financer les essais cliniques de l’ipsoprubart, faire progresser son deuxième candidat-médicament, l’ELA822, et soutenir son fonds de roulement ainsi que d’autres besoins de l’entreprise.

* La société prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "ETRA".

* Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI et Cantor sont les chefs de file de l’opération.