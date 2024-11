"Le résultat de l'élection devrait entraîner une volatilité à court terme sur les marchés des changes, et une victoire de Trump pourrait provoquer un rebond à court terme du dollar américain", ajoute-t-elle. Pour elle cependant "même sous une administration Trump, le dollar devrait se déprécier" car les droits de douane qu'il prévoit d'imposer "nuiraient davantage à l'économie américaine qu'à celles de ses principaux partenaires commerciaux à moyen terme", ce qui "devrait entraîner une nouvelle baisse des rendements américains, induisant un affaiblissement supplémentaire du dollar".

(AOF) - "Malgré la rhétorique volatile et souvent enflammée de la campagne électorale américaine, il est peu probable que le résultat de l'élection déraille les moteurs qui ont propulsé les actions mondiales à la hausse au cours des deux dernières années". Claudia Panseri, Chief Investment Officer d‘UBS France affirme que "même dans le contexte d'incertitude électorale", son équipe continue à "considérer les actions mondiales comme attrayantes".

Élections US: UBS reste positif sur les actions quel que soit le résultat

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.