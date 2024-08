Elections, immobilier, cyber... Les marchés de plus en plus nerveux face aux risques politiques et économiques

Tel est le constat de l'Autorité européenne des marchés financiers (Esma), qui prend notamment l'exemple de la forte volatilité ayant entouré les élections du printemps en France.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Les marchés deviennent de plus en plus sensibles aux risques macroéconomiques et politiques, relève jeudi 29 août l'Autorité européenne des marchés financiers (Esma) dans son second rapport 2024 sur les tendances et risques.

"Les marchés sont de plus en plus nerveux face aux perspectives économiques et aux événements politiques, comme le montrent la baisse des valorisations des actions au début du mois d'août et la volatilité des marchés autour des récentes élections européennes et françaises", souligne Verena Ross, présidente de l'Esma, citée dans le communiqué du gendarme boursier européen.

L'année 2024 avait bien commencé pour les marchés financiers, portés par la perspective de voir les taux d'intérêt baisser, compte tenu du ralentissement de l'inflation, et par des statistiques montrant que les économies européennes et américaines restaient dynamiques.

L'indice boursier paneuropéen Eurostoxx 50 a progressé de plus de 10% entre début janvier et fin mai 2024, avant que le résultat des élections européennes ne mène à la dissolution de l'Assemblée nationale en France.

L'incertitude politique a ensuite déstabilisé la Bourse de Paris et le marché des taux d'intérêt des Etats européens.

Puis, en août, les investisseurs ont été pris de panique après la publication d'une statistique jugée inquiétante sur le marché de l'emploi américain, et qui a fait craindre une récession de la première économie mondiale.

Si l'Esma constate que les marchés anticipent encore à l'heure actuelle un "atterrissage en douceur", c'est-à-dire un ralentissement de l'inflation mais sans un fléchissement brutal de l'activité économique, l'Autorité observe que les marchés ne sont cependant pas sereins.

L'hyperdépendance à l'informatique, un maillon faible?

"Les marchés restent très sensibles" et "le risque de correction reste élevé dans un contexte de liquidité faible, sur les marchés des actions comme sur les autres marchés, et d'inquiétudes persistantes concernant les risques immobiliers", souligne l'Esma.

Autre événement qui a perturbé les marchés récemment: la panne informatique mondiale du 19 juillet causée par une mise à jour d'un logiciel de cybersécurité de la société CrowdStrike. Pour l'Esma, "les incidents cyber et opérationnels n'ont pas eu d'implications systémiques, mais la récente panne de CrowdStrike a souligné la vulnérabilité du système financier et d'autres pans de l'économie en raison de leur dépendance à l'égard des technologies de l'information".