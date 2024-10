Élection US : " Les dynamiques de marché varieront sensiblement" (Sienna IM)

(AOF) - En amont du scrutin présidentiel américain du 5 novembre, David Taieb, CIO - Listed Assets au sein de Sienna IM estime que "quel que soit le vainqueur, les stratégies d'investissement et les dynamiques de marché varieront sensiblement". "Une victoire de Kamala Harris favoriserait les obligations et pourrait peser sur les actions américaines, notamment dans les secteurs technologique et santé, tout en soutenant la transition énergétique et les valeurs européennes grâce à un dollar plus faible", détaille-t-il.

Pour David Taieb, une victoire de Donald Trump, avec la pérennisation des baisses d'impôts et un protectionnisme renforcé, avantagerait l'énergie, la défense et les industries domestiques, mais risquerait d'alimenter l'inflation et de maintenir des taux élevés, soutenant le dollar et amplifiant les tensions commerciales, notamment avec la Chine.