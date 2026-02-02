Eldorado rachète Foran Mining pour environ 2,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 2)

Eldorado Gold ELD.TO a déclaré lundi qu'elle ferait l'acquisition de la société canadienne Foran Mining FOM.TO dans le cadre d'une transaction évaluant le promoteur axé sur le cuivre à environ 3,8 milliards de dollars canadiens (2,79 milliards de dollars).

Les actionnaires de Foran recevront 0,1128 action Eldorado plus 0,01 dollar canadien par action, ce qui leur donnera environ 24 % de la société fusionnée.

La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2026.

(1 $ = 1,3633 dollar canadien)