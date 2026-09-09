 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elbit Systems lance une unité dédiée aux technologies de défense autonomes basées sur l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 15:44
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elbit Systems

ESLT.O ESLT.TA , la plus grande entreprise de défense israélienne, a lancé mercredi une division baptisée « Fuse », qui se consacrera aux technologies de défense basées sur l’IA, telles que les drones autonomes et d’autres systèmes militaires.

* Fuse regroupe les nombreuses technologies de défense d'Elbit au sein d'une seule et même unité.

* La société a racheté la société israélienne Blue White Robotics en mai.

* Elle a dévoilé son système One2Many, qui s'appuie sur un système d'exploitation basé sur l'IA pour coordonner des essaims autonomes.

* Selon des responsables de l'entreprise, Fuse a déjà décroché des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment un système de drones THOR destiné à l'armée américaine par l'intermédiaire de Mistral Inc, ainsi qu'un certain nombre de contrats en Europe.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ELBIT SYSTEMS LT
717,9900 USD NASDAQ +1,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 166,41 -1,82%
Pétrole Brent
101,09 +1,71%
SOITEC
143,95 -1,64%
LVMH
414,6 -2,80%
BIOPHYTIS
0,071 -2,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank