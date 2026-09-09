Elbit Systems lance une unité dédiée aux technologies de défense autonomes basées sur l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Elbit Systems
ESLT.O ESLT.TA , la plus grande entreprise de défense israélienne, a lancé mercredi une division baptisée « Fuse », qui se consacrera aux technologies de défense basées sur l’IA, telles que les drones autonomes et d’autres systèmes militaires.
* Fuse regroupe les nombreuses technologies de défense d'Elbit au sein d'une seule et même unité.
* La société a racheté la société israélienne Blue White Robotics en mai.
* Elle a dévoilé son système One2Many, qui s'appuie sur un système d'exploitation basé sur l'IA pour coordonner des essaims autonomes.
* Selon des responsables de l'entreprise, Fuse a déjà décroché des contrats d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment un système de drones THOR destiné à l'armée américaine par l'intermédiaire de Mistral Inc, ainsi qu'un certain nombre de contrats en Europe.
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