Elanco progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de l'entreprise de santé animale Elanco ELAN.N augmentent de 17,4 % à 16,37 $

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus annuels , qui devraient se situer entre 4,57 et 4,62 milliards de dollars, contre 4,51 et 4,58 milliards de dollars précédemment

** Le bénéfice ajusté par action pour 2025 devrait se situer entre 85 cents et 91 cents, ce qui est supérieur à la fourchette de 80 cents à 86 cents attendue précédemment

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait se situer entre 1,08 milliard et 1,11 milliard de dollars, contre une estimation de 1,08 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 12 et 16 cents, contre une estimation de 13 cents

** L'élan de 2025 se poursuit avec un autre résultat supérieur aux prévisions et un relèvement de celles-ci - Brokerage Leerink

** L'action est en hausse de 35,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELANC ANIML HLTH
16,225 USD NYSE +16,10%
