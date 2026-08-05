Elanco bondit après avoir annoncé des prévisions de bénéfice annuel supérieures aux estimations

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5 août - ** L'action de la société de santé animale Elanco

ELAN.N progresse de 9,8 % à 28,1 dollars (XX,XX euros) en pré-ouverture ** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , les portant à une fourchette comprise entre 5,09 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 5,14 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), contre une fourchette précédente de 5,01 milliards (XX,XX milliards d'euros) à 5,09 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros)

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice à une fourchette comprise entre 1,10 dollar (XX,XX euro) et 1,16 dollar (XX,XX euros), contre une fourchette précédente de 1,03 dollar (XX,XX euro) à 1,09 dollar (XX,XX euro), et supérieure aux estimations des analystes de 1,09 dollar (XX,XX euro) – données compilées par LSEG

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 34 cents (XX,XX centimes d'euro) et un chiffre d’affaires de 1,37 milliard de dollars (XX,XX milliard d'euros), dépassant dans les deux cas les estimations des analystes, respectivement de 27 cents (XX,XX centimes d'euro) et 1,31 milliard de dollars (XX,XX milliard d'euros)

** 14 des 16 courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et deux la recommandation « conserver »; le cours-cible médian est de 30 dollars (XX,XX euros)

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de 19,2 % depuis le début de l’année