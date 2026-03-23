El Al Airlines, compagnie aérienne israélienne, réexamine ses opérations après que le gouvernement a limité le trafic

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El Al Israel Airlines

ELAL.TA a déclaré lundi qu'elle réexaminait la poursuite de ses opérations après que le ministère des Transports a ordonné une réduction du trafic à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv.

La compagnie aérienne israélienne, qui assure des vols de rapatriement depuis le début de la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, a demandé aux autorités d'ouvrir l'aéroport Ramon près de la ville d'Eilat, sur la mer Rouge, comme alternative à l'aéroport Ben Gurion.