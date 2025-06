EKINOPS : SLT-MOBITEL Enterprise choisit Ekinops pour ses solutions de connectivité nouvelle génération

Paris, le 18 juin 2025 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique, de connectivité et de solutions de cybersécurité SASE annonce que SLT-MOBITEL Enterprise, le fournisseur national de solutions TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) du Sri Lanka, a sélectionné Ekinops pour son portefeuille de produits de connectivité réseau innovants au service des entreprises du pays.

Ensemble, SLT-MOBITEL Enterprise et Ekinops vont ainsi proposer des solutions Smart Connect performantes, reposant sur la virtualisation, des technologies d'Accès avancées et une vision commune d'une connectivité professionnelle sécurisée, fluide et évolutive.

« Ekinops est un fournisseur de solutions complètes de réseaux et de connectivité, allant bien au-delà du matériel et des logiciels innovants » indique Pradeep Gnanasekaram, Directeur du développement commercial APAC chez Ekinops . « De nombreux opérateurs de services, dont SLT-MOBITEL Enterprise, ont besoin de l'expertise qu'un fournisseur de confiance peut apporter. Ekinops s'engage à accompagner SLT-MOBITEL Enterprise avec un portefeuille de solutions conçu pour accélérer la transformation numérique des entreprises. »

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Ekinops, un leader mondial des solutions d'Accès, afin d'apporter une connectivité de nouvelle génération aux entreprises sri-lankaises » déclare Prabhath Dahanayake, Directeur Marketing chez

SLT-MOBITEL Enterprise . « Nous unissons nos forces pour développer des solutions de connectivité intelligentes et exploiter la virtualisation et les technologies de pointe. Que les entreprises soient en expansion, en évolution ou en transformation numérique, nous disposons de l'infrastructure réseau nécessaire pour les accompagner. »

