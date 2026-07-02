Ekinops signe un contrat-cadre de 10 ans avec Proximus

Le fournisseur de solutions de télécommunications ( 3,10%) annonce la signature d'un accord-cadre de dix ans avec l'opérateur télécom belge Proximus pour la fourniture d'équipements et de services destinés au projet NEURON, un réseau optique national couvrant plus de 600 sites en Belgique.

Ce contrat, qui fait suite au protocole d'accord annoncé en mars, prévoit le déploiement de la technologie WDM d'Ekinops, de systèmes optiques de 800 Gbit/s, de solutions ROADM ainsi que de sa plateforme de gestion de réseau Celestis NMS.

Le groupe souligne qu'il s'agit d'un projet stratégique de long terme intégrant des engagements sur les évolutions futures, sans toutefois communiquer le montant du contrat.