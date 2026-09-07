Ekinops remporte un contrat auprès de l'opérateur allemand 1&1 Versatel

Le fournisseur de solutions de télécommunications annonce avoir été retenu par l'opérateur allemand 1&1 Versatel pour le déploiement de son portefeuille de connectivité destiné à une nouvelle génération de services managés B2B.

La solution d'Ekinops permet de regrouper plusieurs services au sein d'une plateforme centralisée et de réduire le nombre d'équipements installés chez les clients. Compatible avec les connexions fibre, DSL et mobiles, elle peut prendre en charge des débits allant jusqu'à 10 Gbit/s et différents services, dont la téléphonie sécurisée, l'accès à Internet, Ethernet et les réseaux privés virtuels.

Pour 1&1 Versatel, l'adoption de ces équipements doit notamment simplifier la gestion de son infrastructure, accélérer le déploiement de nouveaux services et réduire ses coûts d'exploitation. Les nouveaux équipements devraient également consommer en moyenne environ 35% d'énergie de moins que les solutions utilisées jusqu'à présent par l'opérateur.

Avec ce partenariat, Ekinops renforce sa présence auprès des opérateurs européens et accompagne 1&1 Versatel dans la modernisation de son offre de connectivité destinée aux entreprises.