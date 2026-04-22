Ekinops publie présentation pour assemblée générale mixte du 27 mai 2026

* Ekinops convoque actionnaires à une assemblée générale mixte à Paris, site ONEPOINT, 14 avenue d’Eylau (75116). * Document met à disposition formulaire unique permettant présence, vote par correspondance, pouvoir au président, procuration à un mandataire.

* Bulletin prévoit votes résolution par résolution via cases « Oui », « Non » ou « Abstention », avec une grille couvrant 50 résolutions numérotées. * En cas d’amendements ou de résolutions nouvelles en séance, instruction par défaut fixée à « Non », avec options alternatives de pouvoir au président, abstention, ou procuration à une personne désignée.

* Émetteur rappelé avec capital social 13 517 498,5 EUR, siège à Lannion, immatriculation 444 829 592 RCS Saint-Brieuc. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ekinops SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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