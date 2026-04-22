 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ekinops publie présentation pour assemblée générale mixte du 27 mai 2026
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:04

* Ekinops convoque actionnaires à une assemblée générale mixte à Paris, site ONEPOINT, 14 avenue d’Eylau (75116). * Document met à disposition formulaire unique permettant présence, vote par correspondance, pouvoir au président, procuration à un mandataire.

* Bulletin prévoit votes résolution par résolution via cases « Oui », « Non » ou « Abstention », avec une grille couvrant 50 résolutions numérotées. * En cas d’amendements ou de résolutions nouvelles en séance, instruction par défaut fixée à « Non », avec options alternatives de pouvoir au président, abstention, ou procuration à une personne désignée.

* Émetteur rappelé avec capital social 13 517 498,5 EUR, siège à Lannion, immatriculation 444 829 592 RCS Saint-Brieuc. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ekinops SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/B4C6E0C9233E554CCF576BFFCC964362F57389A5

Valeurs associées

EKINOPS
2,5700 EUR Euronext Paris -6,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank