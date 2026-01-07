 Aller au contenu principal
Ekinops, plus forte hausse du SRD à la clôture du mercredi 7 janvier 2026 -
information fournie par AOF 07/01/2026 à 18:14

(AOF) - Ekinops (+18,95% à 2,26 euros)

Le fournisseur de solutions de télécommunications a bondi ce mercredi après avoir annoncé que MuniNet, un exploitant d'un réseau de fibre optique du Kentucky aux Etats-Unis, avait adopté sa technologie 400G pour moderniser significativement son infrastructure réseau.

Valeurs associées

EKINOPS
2,2600 EUR Euronext Paris +18,95%
