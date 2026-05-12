EKINOPS : Mise à disposition de la documentation préparatoire à l'assemblée générale mixte du 27 mai 2026

PARIS, le 12 mai 2026 - 18h00 – les actionnaires de la société EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1 ère convocation :

Mercredi 27 mai 2026 – 10 heures

ONEPOINT

14 avenue d'Eylau

75116 PARIS

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°48 du 22 avril 2026.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 10 rue Edouard Branly – 22300 LANNION, et sur le site internet, Ekinops.com, rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales.

Contact EKINOPS

contact@ekinops.com Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur Ekinops.com