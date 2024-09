Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ekinops: le titre intègre le sélection de TP ICAP Midcap information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Ekinops signe mardi l'une des meilleures performances du marché parisien alors que les analystes de TP ICAP Midcap ont décidé d'intégrer le titre au sein de leur liste de valeurs recommandées pour le second semestre.



Le groupe des télécommunications a été ajouté à cette sélection de valeurs moyennes, aux côtés - entre autres - d'actions comme Nexity, Groupe LDC ou Seb.



TP ICAP Midcap précise avoir retenu Ekinops, un spécialiste de la virtualisation des réseaux, dans le cadre des dossiers que la société de Bourse juge 'nettement sous-valorisés avec un potentiel de rebond à court terme'.



'Ekinops, valorisée 25% sous ses fonds propres, devrait bénéficier d'une meilleure visibilité sur ses perspectives de redressement', explique la banque d'investissement.



TP ICAP Midcap rappelle que sa sélection pour le second semestre 2023 avait affiché une surperformance de 10% en comparaison de l'indice CAC Mid & Small.



Vers 11h40, le titre Ekinops grimpait de 7%, contre un gain de seulement 0,1% pour l'indices des petites et moyennes capitalisations françaises.





Valeurs associées EKINOPS 3,68 EUR Euronext Paris +7,77%