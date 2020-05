Paris - 11 mai 2020 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce que ses nouveaux équipements OTN-Switch (Optical Transport Network) ont été retenus par un important fournisseur de services de télécommunications et de solutions numériques en EMEA (Europe - Moyen-Orient - Afrique).

"C'est un succès important pour nous et une étape majeure dans l'évolution d'Ekinops", déclare François Xavier Ollivier, Directeur des opérations transport optique d'Ekinops. « Moins d'un an après l'acquisition de la technologie OTN, cela prouve notre capacité à commercialiser rapidement de nouvelles technologies et à apporter de la valeur à nos clients à travers nos acquisitions. »

La nouvelle plateforme OTN-Switch d'Ekinops, baptisée ETS (Ekinops Transport Switch), est utilisée pour décupler le débit d'un réseau de transport optique existant, de 10Gb/s à 100Gb/s. Un tel projet se décompose en deux phases : la première optimisant et simplifiant les opérations des services 10Gb/s existants, la seconde rendant effective la migration du réseau vers un débit 100Gb/s.

Le réseau de fibre optique de ce client est aujourd'hui utilisé pour transporter des services inférieurs à 1Gb/s et allant jusqu'à 10Gb/s entre l'Europe et l'Asie permettant de relier notamment des centres financiers mondiaux. Le réseau offre une connectivité entre les deux continents hautement fiable et résiliente. Toutefois, la forte demande sur ce réseau a rendu obsolète le modèle opérationnel actuel largement tributaire de la reconfiguration manuelle des circuits et des connexions.

L'ETS d'Ekinops a été sélectionnée pour améliorer la vitesse de prestation de services et l'évolutivité des connexions fibre. L'ETS est un commutateur OTN (Metro / Core Optical Transport Networking) qui permet aux fournisseurs de services d'automatiser leurs processus d'approvisionnement de services, ce qui réduit considérablement les délais tout en éliminant le risque et les efforts liés aux opérations manuelles. Avec une capacité de commutation multi-térabits, la plate-forme ETS agrège et traite efficacement des volumes de trafic élevés de 1Gb/s à 100 Gb/s optimisant ainsi la capacité de la fibre existante sans avoir à déployer de nouvelles fibres pour répondre à la demande.

Au cours de la première phase du projet, le fournisseur de services créera une architecture de réseau maillée qui interconnectera toutes ses interfaces 10Gb/s et ce sans aucun changement d'équipement dans le cœur de réseau. La deuxième phase consistera à mettre en service les interfaces 100Gb/s déjà disponibles sur la même plateforme, permettant ainsi au client d'effectuer la mise à niveau en fonction des besoins sans avoir à engager l'intégralité des dépenses en immobilisations.

Grâce à Celestis®, le système de gestion de réseau innovant d'Ekinops, l'ensemble du réseau peut être surveillé et géré de façon centralisée. La puissance de Celestis® a été étendue à la plateforme ETS, ce qui permet au fournisseur de services de télécommunications d'effectuer sa mise à niveau à distance, économisant ainsi du temps et des frais opérationnels.

"La plateforme ETS a été développée à l'aide de la technologie acquise en juillet 2019, soit un délai d'exécution record de moins de six mois entre l'acquisition et un premier produit fini, ce qui représente une formidable réussite pour toute entreprise qu'elle qu'en soit sa taille", a ajouté François Xavier Ollivier. "Nous sommes particulièrement fiers de ce projet qui permettra à notre client de décupler la capacité de son réseau."

L'opérateur a préféré Ekinops à deux des principaux fournisseurs mondiaux de transport optique, non seulement parce qu'il répondait le mieux aux objectifs du projet, mais aussi en raison de la solide expérience du groupe en matière de services ainsi que de sa capacité à fournir un support local dédié.

