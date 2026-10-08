EKINOPS : JULES choisit les solutions de cybersécurité d'Ekinops pour renforcer sa sécurité web et accompagner l'évolution de ses usages numériques

L'enseigne française de prêt-à-porter JULES, s'appuie sur les solutions d'Ekinops pour améliorer la visibilité de ses usages Internet, simplifier la gestion des politiques de sécurité et sécuriser les accès web de son siège, comme de ses magasins.

PARIS, le 08 octobre 2026 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, annonce que JULES, enseigne française de prêt-à-porter, disposant de plus de 350 boutiques sur le territoire, et détenu par l'Association Familiale Mulliez, a retenu ses solutions pour moderniser sa sécurité web et mieux accompagner l'évolution de ses usages numériques.

Basée à Roubaix et comptant 2 800 salariés, JULES recherchait une solution de remplacement capable d'apporter davantage de visibilité sur les usages Internet, de faciliter le pilotage des politiques de filtrage, et de renforcer la protection des collaborateurs contre les risques web, sans dégrader l'expérience utilisateur.

Une solution française, simple à intégrer et adaptée aux usages SaaS, cloud et nomades

JULES a sélectionné la solution de cybersécurité d'Ekinops (Olfeo au moment du choix), en raison de ses performances, sa simplicité d'intégration dans le système d'information existant, sa reprise facilitée des règles de filtrage, la qualité de la catégorisation des sites, et la disponibilité de tableaux de bord lisibles permettant un suivi plus efficace des usages, des blocages et des risques. Le positionnement d'Ekinops en tant qu'éditeur français a également constitué un critère important, en cohérence avec les enjeux de souveraineté, de proximité, de conformité au RGPD (Règlement général sur la protection des données) et de confiance dans la gestion des données.

« Avec les solutions Olfeo SSE (Security Service Edge) d'Ekinops, nous faisons le choix d'une solution française, répondant totalement à nos enjeux de sécurité, de conformité, de visibilité et de maîtrise pour l'ensemble de nos salariés et de nos sites. » déclare Michael Lens, RSO (Responsable de la Sécurité Opérationnelle) chez JULES

Un déploiement progressif couvrant le siège et les magasins

La solution déployée chez JULES s'articule autour de plusieurs briques complémentaires du portefeuille cyber d'Ekinops : SWG (Secure Web Gateway), DNS (Domain Name System) On-Premise et CASB (Cloud Access Security Broker). Le périmètre cible comprend notamment les usages du siège, ainsi que les environnements magasins. Les équipes Ekinops ont également accompagné la montée en compétences des équipes JULES, avec un support dédié, un suivi régulier et une optimisation continue des usages dans le cadre d'un accompagnement de proximité, de l'avant-vente à l'exploitation.

Sécuriser les usages Internet sans compromettre l'expérience utilisateur

JULES dispose désormais d'une navigation plus fluide, d'une meilleure protection contre les sites à risque, d'une classification plus précise, d'une administration simplifiée et de tableaux de bord mieux exploitables pour les équipes IT, sécurité et management.

La solution permet ainsi de renforcer la sécurité web en entreprise, comme en mobilité, tout en améliorant la visibilité, la traçabilité des accès et la capacité de pilotage au quotidien.

« Ce projet illustre la capacité d'Ekinops à répondre aux enjeux concrets des entreprises multisites, sécuriser les accès web, simplifier l'exploitation quotidienne et offrir une visibilité opérationnelle immédiatement exploitable, » commente Frédéric Napoléone, Directeur des Ventes Cybersécurité chez Ekinops « Nous sommes fiers d'accompagner JULES dans cette démarche, avec une solution française de confiance conçue pour répondre aux exigences de performance et de conformité. »

FIN

Contact presse Ekinops

Alice Fairless

alice.f@iseepr.co.uk

+44 (0) 113 350 1922

À propos de JULES

Jules est une enseigne française de prêt-à-porter masculin, faisant partie de l'Association Familiale Mulliez (AFM), la marque s'adresse principalement aux hommes actifs et urbains en proposant un style à la fois casual, sportswear et élégant.

Ce qu'il faut savoir sur l'enseigne

Le réseau : La marque s'appuie sur un réseau de plus de 350 magasins répartis principalement en France, en Belgique et à l'international.

L'offre : L'offre produit couvre tous les indispensables du vestiaire masculin: t-shirts, chemises, costumes, accessoires, ainsi que la gamme phare <<< Le Parfait by Jules >», dont certains vêtements (comme les t-shirts et pulls) bénéficient d'une garantie de 4 ans sur leur durabilité.

Engagements écoresponsables: Devenue "entreprise à mission", Jules intègre sa charte environnementale et sociale directement dans ses statuts. Elle intègre des matières recyclées ou bio et développe également une part de production locale (Made in France), notamment pour sa gamme de jeans produits au Denim Center dans le Nord de la France.

À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA (Zero Trust Network Access), le SD-WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur www.ekinops.com