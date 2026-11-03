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EKINOPS : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 octobre 2026
information fournie par Actusnews 03/11/2026 à 18:00

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PARIS, le 3 novembre 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services télécom et aux entreprises, informe du nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 octobre 2026.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote (théoriques)
31 octobre 2026 27 034 997 35 439 178

Contact EKINOPS
contact@ekinops.com
Contact INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Contact PRESSE
Amaury Dugast
Relation presse
Tél. : 01 53 67 36 74
adugast@actus.fr
À propos d'Ekinops
Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.
Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.
Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :
• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;
• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.
Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).
Plus d'informations sur Ekinops.com

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- SECURITY MASTER Key : yphuk5dok2/Inm1yYZtmbWNml5xllZWVZmnKm2WbZZ/JmWppym2VmcmSamlil2Vu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101208-ekinops_actions-ddv_20261031.pdf

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