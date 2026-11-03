EKINOPS : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 octobre 2026

PARIS, le 3 novembre 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services télécom et aux entreprises, informe du nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 octobre 2026.

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Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101208-ekinops_actions-ddv_20261031.pdf