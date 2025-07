Ekinops flanche du fait de l'absence de visibilité

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, Ekinops (-13,56% à 4,27 euros) a plus que perdu ses gains de mercredi en raison du manque de visibilité. Hier soir, le spécialiste des solutions de télécommunications a dévoilé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre pénalisé par les ventes de solutions d'Accès. " Alors que l'Accès semblait reprendre des couleurs et que le Transport restait à la peine, la situation s'inverse avec les deux BU présentant des trajectoires opposées ", fait remarquer Portzamparc.

L'analyste a abaissé sa recommandation d'Acheter à Alléger en raison du manque de perspectives solides et malgré une valorisation restant faible. " La volatilité des performances des deux activités rend la trajectoire incertaine " signale-t-il.

Dans une note intitulée " Retour espéré à la croissance, en fin d'année peut-être ! ", TP Icap Micap a, lui, confirmé sa recommandation d'Achat au regard de la forte sous-évaluation du titre.

Rebond de l'optique et repli de l'accès

Au deuxième trimestre, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 28,7 millions, en recul de 2%. L'évolution est identique à taux de change et périmètre constants. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 57,2 millions d'euros, en repli de 1%. Le variation est identique à taux de change et périmètre constants. La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), acquise fin mai et consolidée depuis le 1er juin 2025, a contribué pour 0,5 million d'euros au chiffre d'affaires.

Après un premier trimestre en repli de 16%, les ventes d'équipements de Transport optique ont enregistré un rebond de 42% au deuxième trimestre, " portées par plusieurs projets majeurs de déploiements d'équipements en Europe ".

Les ventes de solutions d'Accès ont baissé de 23% au deuxième trimestre après une progression de 11% au premier trimestre. Elles ont été pénalisées par ses activités en France, principal marché d'Ekinops sur cette activité (59% de l'activité Accès).

S'agissant de ses perspectives, Ekinops mise sur une reprise progressive du marché des télécommunications au cours des prochains trimestres, tout en opérant les premières actions du nouveau plan stratégique Bridge.

" Le triptyque formé par l'absence de croissance, l'embauche de nouveaux collaborateurs pour compenser la fermeture du centre de R&D au Brésil et l'intégration des équipes d'Olféo, risque selon nous d'engendrer un possible dérapage ponctuel des coûts ", prévient Portzamparc. " De plus, le rebond du Transport au détriment de l'Accès devrait négativement impacter la marge brute ".

