EKINOPS : Ekinops présente son nouveau ROADM 32 degrés

Paris, le 9 décembre 2025 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de systèmes de transport optique et de solutions de réseaux d'accès et de cybersécurité , présente le PM_ROADM-FLEX-H32M son nouveau module ROADM ( Reconfigurable Optical Add/Drop Module ) à 32 degrés, pour la plateforme Ekinops360 pour la prise en charge de canaux à débit en bauds élevé et des conceptions sans multiplexeur.

Le PM_ROADM-FLEX-H32M est conçu pour les réseaux composés de nombreux points d'interconnexion où plusieurs longueurs d'onde doivent être commutées optiquement sur plusieurs directions. Il s'intègre également dans des réseaux CDCG ( Colorless, Directionless, Contentionless et Gridless ) dans lesquels un grand nombre de longueurs d'onde doivent être ajoutées et supprimées, y compris plusieurs instances de la même longueur d'onde sur des directions différentes, une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge dans une architecture ROADM classique.

Il établit un standard pour les conceptions sans multiplexeur ( muxless ) utilisant une architecture « Route-and-Select » avec un double WSS ( Wavelength Selection Switch ), un pour la transmission et un pour la réception, et un moniteur de canal optique (OCM). Il offre des fonctionnalités simultanées, plus de flexibilité et de meilleures performances globales du réseau. Le PM_ROADM-FLEX-H32M ne nécessite aucun câblage externe entre les modules, ce qui lui permet de s'adapter plus efficacement à n'importe quel réseau, quelle que soit sa taille, et ce jusqu'à trente-deux directions. L'utilisation de connecteurs LC doubles sur la face avant, plutôt que de connecteurs MPO, réduit l'encombrement total de la solution, la complexité et le coût en éliminant le besoin de convertisseurs.

« Le PM_ROADM-FLEX-H32M a été entièrement conçu pour prendre en charge les profils de canaux modernes actuels avec des débits élevés supérieurs à un térabit par seconde, ajoutant ainsi des fonctionnalités avancées à n'importe quel réseau de transport optique », déclare Guillaume Crenn, Directeur Produit et Marketing Transport Optique chez Ekinops. « Il est idéal pour les réseaux à haute capacité utilisant des transpondeurs à débit élevé permettant à 32 canaux avec un espacement de 150 GHz de couvrir toute la bande C. »

Compatible à la fois avec le châssis C600HC et le nouveau châssis C700HC (voir communiqué de presse distinct), le PM ROADM-FLEX-H32M est géré via Celestis NMS, le système de gestion de réseau avancé d'Ekinops.

Pour en savoir plus sur le portefeuille Ekinops, rendez-vous sur https://www.ekinops.com/products-services/products

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires:

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io. et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation et d'opérations à l'échelle mondiale. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

