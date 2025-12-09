EKINOPS : Ekinops lance C700HC, son nouveau châssis multi-environnements

Paris, le 09 décembre 2025 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de systèmes de transport optique et de solutions de réseaux d'accès, annonce aujourd'hui la mise sur le marché de son nouveau châssis C700HC , le premier d'une nouvelle catégorie d'équipements de transport optique hybride qui combine les fonctionnalités des systèmes de transport WDM traditionnels et des plateformes spécifiques DCI ( Data Center Interconnection ). Le C700HC fonctionne en effet aussi bien dans les centraux ( central offices) des opérateurs de télécommunications que dans les centres de données ( datacenters ).

Le C700HC offre ainsi une plateforme commune pour deux environnements distincts avec le même matériel, les mêmes logiciels, le même système d'exploitation et les mêmes outils de gestion, fournissant ainsi une solution de transport unifiée qui efface les frontières entre des applications disparates. Cette capacité hybride, permet de fournir des services haut débit au marché émergent des néo-scalers, ces opérateurs de nouvelle catégorie, fournisseurs de services cloud et edge, ainsi que les fournisseurs de data centers et de colocation.

Dernier né de la gamme de transport optique Ekinops360, le C700HC offre une capacité accrue, une meilleure évolutivité et un refroidissement plus efficace. Ces améliorations ont un impact à la fois sur les coûts d'investissement et d'exploitation, ce qui se traduit par une réduction globale du coût total de possession (TCO, Total Cost of Ownership ). Son design à 20 emplacements et sa dissipation thermique optimisée permettent d'accueillir dix modules de ligne PM_800FR04 offrant un débit de 800G b /s (gigabit par seconde) pour une capacité totale de 8 Tbps (Térabit par seconde). Avec une consommation électrique inférieure à 0,2 watt par Gbps à pleine capacité, il est très économe en énergie et répond aux exigences des centres de données modernes.

Le C700HC conserve la profondeur de 300 mm compatible avec les environnements telco et propose un flux d'air avant-arrière ( front-to-back ) permettant de l'installer dans un centre de données utilisant une disposition en allées chaudes et froides. Il propose également une alimentation DC ou AC. Le C700HC, géré grâce au NMS Celestis, est entièrement interopérable avec les châssis Ekinops déjà déployés, offrant une visibilité complète des services, un provisionnement de bout en bout et la surveillance du réseau pour le dépannage et l'identification rapide des pannes. Le C700HC partage les mêmes cartes de gestion et de ligne que les châssis C600HC et C200HC existants, ce qui réduit les coûts de rechange et simplifie les commandes. Sa capacité supérieure nécessite, quant à elle, moins de châssis pour accueillir les cartes de ligne requises.

« Le C700HC est spécialement conçu pour faire le lien entre différents environnements d'exploitation », déclare Guillaume Crenn, Directeur Produit et Marketing Transport Optique, chez Ekinops . « Cela permet à nos clients de déployer la même plateforme de transport afin qu'ils puissent interconnecter efficacement leurs réseaux existants vers les centres de données où sont hébergés leurs clients pour des services Cloud et d'IA (intelligence artificielle). »

Le C700HC est disponible à la vente et est actuellement expédié à des clients en Europe et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur le portefeuille Ekinops, rendez-vous sur https://www.ekinops.com/products-services/products

Contact Ekinops :

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires:

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io. et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation et d'opérations à l'échelle mondiale. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur Ekinops.com