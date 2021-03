Paris - 9 mars 2021 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), spécialiste de l'accès réseau et de la virtualisation, et Silicom Ltd. (Nasdaq - IL0010826928 - SILC), spécialiste des solutions d'infrastructure de réseau et de données hautes performances, annoncent avoir atteint des niveaux de performance de référence en matière de vitesse de routage grâce à la combinaison de leurs technologies de virtualisation pour les entreprises. Ces performances permettront aux opérateurs du monde entier d'élargir leur portefeuille de services réseau, créant de nouvelles opportunités commerciales.

Partenaires technologiques, Ekinops et Silicom ont pour objectif de proposer des solutions de virtualisation innovantes et performantes. En associant OneOS6-LIM, la solution logicielle dotée d'une gamme complète de services logiciels intégrés) d'Ekinops et Cordoba, la nouvelle plateforme d'équipements universels sur site client (uCPE/Universal Customer Premises Equipment) de Silicom, les deux sociétés ont atteint des performances jusqu'ici inégalées, qui permettent ainsi d'assurer la viabilité économique de nombreuses applications métier de virtualisation pour les entreprises. La combinaison des deux solutions a en effet permis d'aller au-delà de 700Mbps en vitesse de routage sur la plateforme Cordoba, soit dix fois plus que des routeurs virtuels tiers.

Ces solutions Ekinops et Silicom sont dès à présent disponibles sur le marché. Un premier opérateur télécom européen de rang 1 a d'ores et déjà fait ce choix pour lancer ses nouvelles offres sur son marché entreprise.

« Nous sommes parvenus à intégrer tout notre savoir-faire en matière de connectivité d'entreprise,

et particulièrement en routage, dans un modèle embarqué pour infrastructure de virtualisation des fonctions réseau (NFVi OneOS6-LIM). Ainsi, nous atteignons des performances bien plus élevées qu'avec un routeur virtualisé traditionnel, » déclare Philippe Moulin, Directeur des Opérations Groupe d'Ekinops. « Nous avons pu valider ce gain de performance sur la nouvelle plateforme uCPE Cordoba de notre partenaire Silicom, » ajoute-t'il.

« Nous avons mis au point une nouvelle plateforme avec des choix technologiques pointus, en y apportant un soin particulier en termes d'encombrement et d'empreinte énergétique » confie Oren Benisty, Directeur de la stratégie et des ventes de Silicom. « Notre objectif était d'atteindre un niveau d'excellence en terme de performance pour consolider plusieurs fonctions de connectivité réseaux sur une seule plateforme avec un bon ratio coût/performance. Nos tests avec Ekinops démontrent que nous avons largement atteint l'objectif, » conclut-il.

« Sur cette plateforme dédiée aux sites petits et moyens d'entreprise, nous n'avons en théorie pas besoin d'un tel niveau de performance. Mais cela signifie que nos clients peuvent aisément rajouter des fonctions virtualisées (VNFs) de pare-feu, SD-WAN, ou Qualité de Service (QoS), sans mettre en danger leur rapport coût/performance. » ajoute Oren Benisty.

« Ekinops peut d'ores et déjà proposer à ses clients un ensemble de services logiciels sous la marque Compose et un portefeuille de plus de 30 VNFs certifiées sur OneOS6-LIM. La combinaison Silicom et Ekinops ouvre de nouvelles perspectives aux opérateurs et fournisseurs de services pour innover dans les services réseaux. » conclut Philippe Moulin.

Pour plus d'informations sur les solutions de virtualisation d'Ekinops, veuillez visiter www.ekinops.com.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 614 322

Plus d'informations sur www.ekinops.com

