EKINOPS : Ekinops et PacketFront s'associent pour offrir une alternative européenne compétitive aux fournisseurs de services réseaux

PARIS, France, 9 septembre 2026 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur européen de premier plan de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de cybersécurité SASE pour les opérateurs télécoms et les entreprises, et PacketFront Software Solutions AB annoncent aujourd'hui un partenariat visant à aider les fournisseurs de services à moderniser et automatiser leurs réseaux grâce à une alternative européenne commercialement compétitive comparée aux architectures réseau traditionnelles.

Alors que les fournisseurs de services, en particulier en Europe, réorientent leurs stratégies fournisseurs en réponse aux contraintes de livraison, à la pression sur les coûts et aux risques géopolitiques, Ekinops et PacketFront unissent leurs forces pour proposer une stratégie bi-fournisseur résultant en une résilience accrue, une réduction des risques opérationnels, des déploiements accélérés et une amélioration de l'automatisation.

L'objectif du partenariat est qu'Ekinops fournisse les équipements physiques en périphérie du réseau, tandis que la plateforme BECS de PacketFront apporte l'orchestration, l'automatisation et la gestion des services. Les plateformes Ekinops sont certifiées par PacketFront Software pour fonctionner de manière fluide avec BECS.

« Le partenariat repose sur un modèle d'adoption limitant les perturbations et offrant un retour sur investissement clairement établi. Cette combinaison peut aider les fournisseurs de services à réduire les efforts d'ingénierie, à accélérer le provisionnement et à gérer plus efficacement des parcs hétérogènes. » déclare Frank Dedobbeleer, Directeur du Développement EMEA & APAC chez Ekinops .

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat. En associant l'étendue du portefeuille de produits et l'expertise approfondie d'Ekinops à notre plateforme OSS BECS, nous proposerons au marché une offre européenne puissante. Ensemble, nous sommes impatients d'aider les opérateurs et les entreprises à construire des réseaux plus efficaces, plus flexibles et prêts pour l'avenir. » déclare Timo Kuusela, Vice-président des ventes chez PacketFront .

Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur le Royaume-Uni et l'Europe du Nord. Il a été mis en avant lors de la PacketFront Connected Conference, organisée à Stockholm, en Suède, en juin dernier. Il est également présenté au salon Connected Britain, à Londres, au Royaume-Uni, les 9 et 10 septembre 2026.

-fin-

Tous les communiqués de presse sont publiés après la clôture du marché Euronext Paris.

Contacts presse Ekinops

Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk +44 (0) 113 350 1922

À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen des solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux fournisseurs de services, aux entreprises et aux organismes publics du monde entier.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à travers le monde.

Ekinops est un acteur de premier plan dans les domaines suivants :

• Réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications métropolitaines, régionales et longue distance, ainsi que pour l'interconnexion de datacenters

• Solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, des équipements de routage voix et données aux fonctionnalités Secure Access Service Edge (SASE), notamment le ZTNA (Zero-Trust Network Access), le SD-WAN et le SSE.

Ekinops exerce ses activités à l'échelle mondiale et est coté sur Euronext Paris (FR0011466069 - EKI).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ekinops.com/

À propos de PacketFront

PacketFront Software est une entreprise suédoise fondée en 2001, spécialisée dans l'orchestration et l'automatisation des réseaux.

BECS est notre plateforme indépendante des fournisseurs dédiée à l'orchestration et à l'automatisation des réseaux. Elle est conçue pour coordonner et piloter plusieurs systèmes, équipements et services réseau au moyen d'une couche de contrôle unifiée. Concrètement, elle permet de gérer des environnements réseau complexes avec clarté et cohérence.

BECS traduit les commandes propres à chaque fournisseur en un langage opérationnel unique, permettant d'automatiser des tâches telles que la configuration et la gestion des firmwares dans des environnements matériels multifournisseurs. Grâce à une approche fondée sur les intentions, la plateforme simplifie les opérations, réduit les interventions manuelles et favorise une fourniture de services évolutive et fiable, tout en offrant aux opérateurs un contrôle total et une documentation complète de l'ensemble de l'infrastructure.

Forts de plus de vingt ans d'expérience, nous accompagnons les opérateurs et les opérateurs de réseaux métropolitains dans la gestion de tous types d'environnements, des réseaux d'entreprise aux déploiements à l'échelle nationale, sans les enfermer dans des écosystèmes restrictifs. Les réseaux restent ainsi structurés, sécurisés et fiables au fil de leur évolution.

Notre approche repose sur la précision, la fiabilité et une collaboration à long terme avec nos partenaires et nos clients.