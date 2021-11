EKINOPS : Ekinops choisi par IKOULA pour améliorer les liens d'interconnexion de ses datacenters

Paris, 16 novembre 2021 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce aujourd'hui avoir été choisi par IKOULA, acteur français de référence sur le marché du IaaS (infrastructure en tant que service), spécialiste des serveurs dédiés, de l'infogérance et du Cloud Computing depuis 1998. Ekinops a été sélectionné pour moderniser le cœur de réseau d'IKOULA entre ses Datacenters afin de faire face à l'énorme croissance du trafic client.

« Le cœur de l'activité d'IKOULA est de répondre aux nombreuses demandes de nos clients, sans augmenter le temps de réponse, tout en fournissant une infrastructure Cloud de qualité, » déclare Ludovic Berrier, Responsable Réseau d'IKOULA.

Ekinops déploie la solution de transport optique Flexrate™ PM_200FRS02-SF pour mettre à niveau ses châssis Ekinops existants transportant déjà du trafic sur plusieurs cartes 10G. La carte ligne est utilisée en mode 100G, multipliant de facto instantanément la capacité de cette ligne par un facteur dix ce qui permet à IKOULA d'optimiser les performances de connectivité face à la charge de trafic actuelle.

« IKOULA se positionne comme un acteur du Cloud souverain sur le marché français et est heureux de pouvoir s'appuyer en cela sur la technologie française d'Ekinops, » ajoute Ludovic Berrier.

IKOULA utilise depuis plus de dix ans du matériel Ekinops pour son cœur de réseau reliant les centres de données de Reims et d'Eppes ainsi qu'un point de présence Internet (PoP) de Paris. Depuis son installation initiale, le réseau a atteint 25 000 clients actifs dans plus de 60 pays et sur 4 continents, IKOULA a donc identifié le besoin de le moderniser afin de maintenir la qualité de service tout en continuant à s'adapter à une demande accrue. La carte PM 200FRS02 FlexRate™ peut être installée dans les châssis existants, ce qui permet à IKOULA d'économiser tant en coût d'acquisition qu'en temps et frais de déploiement et de mise en service du nouveau matériel. Un long historique d'excellente performance, la simplicité du déploiement, des délais courts et une exécution exemplaire ont été autant de facteurs qui ont motivé la décision d'IKOULA à se tourner vers Ekinops.

« Nos solutions de transport optique permettent aux fournisseurs de services de transformer radicalement la vitesse de leurs réseaux , » déclare Thierry Varona, Directeur des ventes France d'Ekinops. « La technologie 200G FlexRate permettra à IKOULA de s'adapter plus facilement à la croissance continue de ses services sans en compromettre la qualité. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360, veuillez consulter le site

https://www.ekinops.com/fr/solutions/transport-optique

À PROPOS DE IKOULA

Pionnier du Cloud français depuis 1998, IKOULA possède ses propres Datacenters en France (Reims et Laon), ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents. Depuis septembre 2021, IKOULA a intégré le groupe SEWAN.

CONTACTS PRESSE

Laurane VASSOR ARCARO

Communication Director

lvassorarcaro@ikoula.com

Tel: +33 1 84 01 02 69

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 782 322

Plus d'informations sur www.ekinops.com

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGubk5SXaZqalnFxYp2Wb2lobWZmmWObmGrLx2NwmJ3HaZ+RxmZinJScZnBjlWdo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72022-ekinops-and-ikoula_pr_fr_final.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com