EKINOPS : Ekinops accélère la virtualisation des services réseaux en Belgique en intégrant les solutions Proximus Wholesale

Paris , le 18 mai 2026 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), Ekinops, fournisseur leader de solutions de transport optique, de connectivité et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, annonce le lancement en Belgique d'une nouvelle génération de solutions réseaux, Network-as-a-Service (NaaS). Cette initiative s'appuie notamment sur l'infrastructure haut débit et éprouvée de Proximus Wholesale (marché de gros de services télécoms), permettant aux opérateurs locaux de proposer des services numériques plus agiles, plus rapides à déployer et pilotés entièrement par logiciel.

Au cœur de cette collaboration se trouve ONE (Open Network Ecosystem), le nouveau portefeuille stratégique de produits de Proximus Wholesale. ONE combine la connectivité nationale haut débit, fiable et éprouvée de Proximus aux technologies logicielles avancées d'Ekinops, notamment des équipements universels sur site client (uCPE, universal Customer Premises Equipment ), la couche de solutions de virtualisation (OneOS6-LIM), ainsi que le système de gestion et de supervision OneManage dédié à l'orchestration automatisée des services et à la gestion de leur cycle de vie.

Cet écosystème permet aux partenaires d'activer des services à distance à travers une marketplace sécurisée de fonctions réseau virtualisées ( VNFs, Virtual Network Functions ), couvrant le routage, la sécurité, le SD-WAN et les solutions voix. En remplaçant des équipements matériels dédiés par des solutions virtualisées hébergées sur un uCPE unique, les partenaires wholesale gagnent en agilité, réduisent les délais de livraison et simplifient l'ensemble du cycle de vie de leurs services.

« Les solutions innovantes d'Ekinops soutiennent l'ambition de Proximus d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique », explique Frank Dedobbeleer, Directeur du Développement EMEA & APAC chez Ekinops « Grâce à la simplification de la chaîne de services et à l'orchestration puissante via OneManage, les partenaires de Proximus Wholesale bénéficient d'un accès flexible à un vaste écosystème d'applications, sans compromis sur les performances. »

L'approche logicielle de ONE permet de bénéficier d'une bande passante à la demande, d'un provisionnement automatisé et de mises à jour à distance, sans nécessité d'intervention physique sur site. Cette approche réduit les délais d'installation, améliore la fiabilité et accélère le déploiement de nouveaux services.

« En introduisant un uCPE unique déployable à la périphérie du réseau (Edge) comme base du portefeuille ONE, nous permettons à nos partenaires de fonctionner de manière beaucoup plus simple et efficace », explique Alex Lorette, Directeur de la Division Carrier & Wholesale chez Proximus « Moins de boîtiers sur site, moins d'interventions techniques et une activation des services plus rapide : tout cela contribue à un modèle opérationnel plus fluide et plus évolutif pour les fournisseurs de services et opérateurs télécoms belges et leurs clients. Cette approche unifiée constitue une étape majeure vers des réseaux flexibles et basés sur logiciel en périphérie du réseau. »

Plus d'informations sur la solution ONE sur: https://www.proximus.be/wholesale

Explorer l'ensemble du portefeuille software-defined d'Ekinops sur : https://www.ekinops.com/solutions/software-defined

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Contacts

Pour plus d'informations médias ou pour planifier une interview avec Ekinops, veuillez contacter Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk , t +44 (0) 113 350 1922

A propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD?WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/

À propos du Groupe Proximus

Le Groupe Proximus (Euronext Bruxelles: PROX) est un fournisseur de connectivité et de services IT et digitaux innovants basé à Bruxelles. Le Groupe s'engage activement à construire un monde connecté et sécurisé, pour une société plus prospère.

Pour plus d'informations, surfez sur www.proximus.com et www.proximus.be .