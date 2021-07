EKINOPS : Déclaration des transactions réalisées sur actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions du 16 au 19 juillet 2021

PARIS, le 21 juillet 2021 - Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021 sur la période du 16 au 19 juillet 2021.

Présentation agrégée par jour et par marché :





Nom de l'émetteur





Code Identifiant de l'émetteur



Jour de le transaction



Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions*

(En euros)

Code Identifiant Marché



Nombre de transactions Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 16-07-2021 FR0011466069 7 000 7,52 XPAR 21 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 19-07-2021 FR0011466069 5 026 7,40 XPAR 18 *Arrondi à deux chiffres après la virgule Total 12 026 7,47

ANNEXES

Détail transaction par transaction :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Qté achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T07:44:48Z FR0011466069 7,580000 852 XPAR OD_6PQTEyS-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:04:00Z FR0011466069 7,520000 100 XPAR OD_6PQnBFW-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:04:00Z FR0011466069 7,520000 633 XPAR OD_6PQnBFW-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:36:06Z FR0011466069 7,500000 240 XPAR OD_6PQvGFd-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:57:50Z FR0011466069 7,520000 78 XPAR OD_6PR0jbg-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:57:50Z FR0011466069 7,520000 1182 XPAR OD_6PR0jbh-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:57:53Z FR0011466069 7,520000 250 XPAR OD_6PR0kIV-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T09:57:53Z FR0011466069 7,520000 562 XPAR OD_6PR0kIV-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T12:57:32Z FR0011466069 7,510000 200 XPAR OD_6PRjyPq-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T12:57:32Z FR0011466069 7,510000 114 XPAR OD_6PRjyPr-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T13:32:52Z FR0011466069 7,520000 250 XPAR OD_6PRsrv8-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T13:32:52Z FR0011466069 7,520000 176 XPAR OD_6PRsrv9-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T13:32:52Z FR0011466069 7,520000 257 XPAR OD_6PRsrv9-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T14:44:42Z FR0011466069 7,520000 250 XPAR OD_6PSAx9C-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T14:44:42Z FR0011466069 7,520000 111 XPAR OD_6PSAx9C-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T14:44:42Z FR0011466069 7,520000 403 XPAR OD_6PSAx9D-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T15:09:40Z FR0011466069 7,520000 250 XPAR OD_6PSHEqT-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T15:09:40Z FR0011466069 7,520000 92 XPAR OD_6PSHEqU-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T15:10:32Z FR0011466069 7,520000 650 XPAR OD_6PSHSVS-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T15:10:32Z FR0011466069 7,520000 250 XPAR OD_6PSHSVT-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-16T15:10:32Z FR0011466069 7,520000 100 XPAR OD_6PSHSVU-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T07:13:00Z FR0011466069 7,580000 180 XPAR OD_6PhsoZE-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T07:13:00Z FR0011466069 7,580000 474 XPAR OD_6PhsoZF-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T07:43:40Z FR0011466069 7,510000 200 XPAR OD_6Pi0XCm-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T07:45:30Z FR0011466069 7,510000 518 XPAR OD_6Pi0zqC-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T08:48:00Z FR0011466069 7,410000 712 XPAR OD_6PiGjOZ-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T09:59:17Z FR0011466069 7,370000 45 XPAR OD_6PiYg1u-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T10:24:47Z FR0011466069 7,370000 109 XPAR OD_6Pif63i-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T10:56:10Z FR0011466069 7,370000 26 XPAR OD_6Pimzsr-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T11:05:07Z FR0011466069 7,370000 182 XPAR OD_6PipFSn-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T11:07:20Z FR0011466069 7,370000 638 XPAR OD_6PipoBq-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T11:59:10Z FR0011466069 7,310000 120 XPAR OD_6Pj2r4A-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:28:58Z FR0011466069 7,310000 183 XPAR OD_6PjAMNs-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:57:16Z FR0011466069 7,320000 33 XPAR OD_6PjHU91-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:57:16Z FR0011466069 7,320000 418 XPAR OD_6PjHU92-01 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:57:16Z FR0011466069 7,320000 230 XPAR OD_6PjHU93-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:58:55Z FR0011466069 7,320000 418 XPAR OD_6PjHtqM-00 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:58:55Z FR0011466069 7,320000 80 XPAR OD_6PjHtqM-02 Ekinops 969500Y8FMHV2BHC0C87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2021-07-19T12:58:55Z FR0011466069 7,320000 460 XPAR OD_6PjHtqN-01

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 727 618

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : lm5uYJeYlJiYnm1sZsuXbGFmapxnxWHFaGOelpVtY5/Im2limptoaMebZnBhmGhq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70334-ekinops_cp_rachat_16072021au19072021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com