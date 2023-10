EKINOPS : Chiffre d'affaires de 98,8 M EUR à neuf mois, en hausse de +3% Revue des objectifs annuels 2023

PARIS, le 11 octobre 2023 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires au titre du 3 ème trimestre de l'exercice 2023 (1 er juillet - 30 septembre 2023).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 27,8 31,9 +15% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 35,5 39,2 +10% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 32,8 27,8 -15% Chiffre d'affaires 9 mois 96,1 98,8 +3%

Chiffre d'affaires de 98,8 M€ au 30 septembre 2023, en progression de +3%

Au 3 ème trimestre de son exercice 2023, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 M€, en repli de -15% par rapport à la même période un an plus tôt. À taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel s'est inscri en recul de -13%.

Outre l'effet de base très élevé (+36% de croissance au 3 ème trimestre 2022), le trimestre écoulé s'est déroulé dans un environnement de marché moins porteur marqué par une baisse de la demande sur fonds de ralentissement macroéconomique. Dans ce contexte, les ventes d'équipements d'Accès ont été particulièrement pénalisées, notamment pour les zones France et Asie Pacifique.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 98,8 M€, en croissance totale de +3% par rapport à la même période l'an dernier, qui constituait une base de comparaison élevée (+28% de croissance en 2022). À taux de change constants, la croissance à neuf mois en 2023 s'élève à +4%.

Transport optique en croissance de +23% à neuf mois

Les neuf premiers mois de l'exercice 2023 sont marqués par une croissance soutenue de l'activité Transport Optique, de +23%, avec notamment un doublement des ventes sur la zone France depuis le début de l'année et une croissance de 19% en Amérique du Nord.

Les ventes des solutions d'Accès connaissent quant à elles une baisse de -10% sur neuf mois, dont -19% sur le seul 3 ème trimestre. Outre un effet de base défavorable (+26% sur neuf mois en 2022), ce repli est le résultat d'un contexte économique dégradé, caractérisé par (i) le ralentissement de la demande et une réticence accrue des donneurs d'ordres à engager des dépenses d'investissement, (ii) un accès aux sources de financement plus difficile et plus coûteux pour les opérateurs, et (iii) une gestion précautionneuse des stocks de la part des grands opérateurs qui avaient surstocké pour faire face à la pénurie de composants électroniques en 2022.

Portée par le succès des solutions de virtualisation des fonctions réseau et les prestations de services, l'activité Logiciels & Services a affiché une croissance soutenue au 3 ème trimestre (+44%), représentant 20% des ventes d'Ekinops sur le trimestre. À fin septembre 2023, la croissance des Logiciels & Services s'élève à +13%, et représente 15% du chiffre d'affaires à neuf mois (vs. 14% un an plus tôt).

+22% de croissance de l'activité en Amérique du Nord (en dollar US)

Sur les neuf premiers mois de 2023, l'international affiche une croissance de +6% et la France un recul de

-3%. Les ventes à l'international représentent 66% du chiffre d'affaires du groupe, contre 64% un an auparavant.

L'Amérique du Nord a enregistré un volume d'affaires de 25,0 M€, en croissance de +18% par rapport à la même période l'an dernier (+22% exprimée en dollar US), tiré par une forte demande des solutions de Transport optique. Cette zone stratégique représente désormais 26% des ventes du groupe sur la période (vs. 22% un an auparavant).

La zone EMEA (Europe – hors France – Moyen Orient & Afrique), qui totalise 39% de l'activité d'Ekinops, enregistre une croissance solide de +11% sur neuf mois, avec une progression de l'ensemble des lignes d'activité sur la période (+7% pour les équipements d'Accès, +17% pour les solutions de Transport optique).

À fin septembre 2023, l'activité en Asie-Pacifique, peu atomisée et qui dépend toujours de quelques comptes clés, s'inscrit en recul de -64% (rappel : +36% de croissance un an plus tôt). Ekinops a réalisé 2% de son activité dans cette région sur la période.

Enfin, sur son marché domestique, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en repli de -3% par rapport à la même période de l'an dernier. Au 3 ème trimestre, le repli est de -24% en France (rappel : +59% de croissance au 3 ème trimestre 2022), du fait du niveau de stocks élevé chez les principaux clients pour les équipements d'Accès, principale activité sur cette géographie. En Transport optique, la dynamique reste en revanche très soutenue avec un doublement des ventes des solutions depuis le début de l'année 2023. Ekinops a réalisé 34% de ses ventes en France sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023.

Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops déclare :

« Avec une base de comparaison particulièrement exigeante l'an dernier, Ekinops est pénalisé au 3 ème trimestre par le contexte de marché, le renchérissement du coût des financements et le niveau de stock élevé chez nos clients opérateurs. L'activité Accès est affectée par la santé des entreprises, qui sont les utilisateurs finaux des équipements, et donc par la conjoncture économique. En revanche, la dynamique reste soutenue pour nos solutions de Transport optique, dont les ventes devraient s'inscrire au-delà des objectifs visés en 2023, tirées par la demande de bande passante qui ne faiblit pas.

Nous demeurons optimistes pour le futur avec un Groupe qui bénéficiera pleinement du rebond des ventes des équipements d'Accès lors de la reprise économique, d'une activité Transport optique qui continue de surperformer le marché et de la contribution des ventes de Logiciels & services. »

Perspectives

Au 2 nd semestre 2023, Ekinops évolue désormais dans un environnement économique et un contexte de marché complexes, avec une visibilité moindre. En conséquence, et compte tenu de la performance au 3 ème trimestre, Ekinops ajuste ses objectifs financiers annuels 2023 et vise désormais :

une croissance de l'activité à un chiffre sur l'exercice 2023 , contre une croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment ;

, contre une croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment ; une marge d'EBITDA désormais comprise entre 13% et 17% , contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de concrétiser une opération dans les mois à venir, en favorisant un mode de financement non dilutif.

Agenda financier

Date Publication Mercredi 10 janvier 2024 Chiffre d'affaires annuel 2023

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 801 716

Plus d'informations sur www.ekinops.com

