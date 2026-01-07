EKINOPS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

PARIS, le 7 janvier 2026 – 17h45 - Au titre du contrat de liquidité confié par EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 16 031

Solde en espèces du compte de liquidité : 79 434,38 €

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 254 681 titres 626 362,16 € 2 837 transactions VENTE 240 888 titres 587 508,17 € 2 594 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 16 031

Solde en espèces du compte de liquidité : 79 434,38 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 100 000,00 €

Il est rappelé qu'il a été procédé à un apport complémentaire de 150 000€ en date du 1 er avril 2021.



À propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Annexe

